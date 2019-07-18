BWF本季第二場超級1000系列大賽印尼羽球公開賽今天持續熱戰，台灣世界球后戴資穎和男單一哥周天成在1號場地登場，先上陣的戴資穎面對世界排名第23的泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），第1局雖然曾落後8分，但小戴穩紮穩打加上熱開身手，首局後半逆轉戰局，第2局雖然也被對手超前，不過小戴都能化解危機，最終21：19、21：18拿下對戰5連勝，也打進八強。

從過去交手取得對戰6勝3敗、以及近期對戰4連勝優勢來看，戴資穎此役勢在必得，不過第1局前半段失誤較多，5：11陷入落後，技術暫停回來後小戴加快速度連追3分，可惜接下來2分未能過網，讓布莎南維持領先。

這局後段戴資穎在一次撲救時手指摩擦到地板，小戴看了看手，所幸並無大礙，利用快速的腳步變換，加上兩次小球爬過球網，小戴瞬間將落後差距縮小到剩1分，接著再靠著靈活防守、精準擊球落點，將比數追平，再連續得分以21：19逆轉收下首局！

第2局戴資穎以3：0打出好的開始，雖然中段被布莎南連搶4分而被超前比數，但小戴也連得6分再要回領先，打得布莎南苦笑搖頭，只是布莎南面對落後仍不放棄，這局後段曾追到只落後小戴1分，小戴沒被對手的難纏嚇到，照著自己節奏、打法持續加壓，順利直落二勝出。

戴資穎累積坐在女單世界第一寶座長達136周，過去在2016、2018年兩度在印尼公開賽封后，今年不但要尋求衛冕，也要努力爭取奧運積分及拉開世界排名積分差距。

(中時電子報)