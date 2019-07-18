水資處再度派遣清潔人員前往清淤，他們深入水道，和汗流浹背的辛苦工作面貌被PO網，「不是在玩水，而是辛苦的汗水」讓網友紛紛按讚。（吳敏菁翻攝）

水資處再度派遣清潔人員前往清淤，他們深入水道，和汗流浹背的辛苦工作面貌被PO網，「不是在玩水，而是辛苦的汗水」讓網友紛紛按讚。（吳敏菁翻攝）

水資處再度派遣清潔人員前往清淤，他們深入水道，和汗流浹背的辛苦工作面貌被PO網，「不是在玩水，而是辛苦的汗水」讓網友紛紛按讚。（吳敏菁翻攝）

花壇中橋街跨越台一線的箱涵長年累月堆積垃圾，成了排水的瓶頸，水資處已經完成再次清淤。（吳敏菁翻攝）

花壇中橋街跨越台一線的箱涵長年累月堆積垃圾，成了排水的瓶頸，上月10日縣府徹底清淤，但日前又發現了垃圾淤塞影響正常水流，為因應丹娜絲颱風可能帶來豪雨，水資處再度派遣清潔人員前往清淤，他們深入水道，和汗流浹背的辛苦工作面貌被PO網，「不是在玩水，而是辛苦的汗水」讓網友紛紛按讚，致上敬意。

花壇中橋街跨越台一線箱涵淤塞垃圾驚人，地方飽受淹水之苦，縣府投入清淤，並針對該箱涵段內纜線未依規定附掛要求相關管、纜線單位完成改善。 只是該段特別容易瘀塞，當地居民說箱涵設計可能有問題，還有上游為什麼有那麼多垃圾沖下來？也要進一步溯源、追查，否則每次投入人力清完，不到幾天又堆滿，實在太誇張了。

日前在縣府水資處持續追蹤巡查下又發現箱涵內部又有大量垃圾淤塞影響正常水流了，17日一早再度派遣多名清潔人員實施清淤作業，下午即迅速完成清除障礙確保箱涵內部排水暢通無阻。

(中時 )