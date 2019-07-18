丹娜絲加速離開，但西南側的低壓將連夜北上，《台灣颱風論壇》提醒低壓成颱機率雖不高，但結構已接近輕颱下限，垂直風切較強，肥厚雨帶偏南，今天晚上加速往北移動，明抵達台灣中、南、東部陸地，全台都有下雨機會，南部、台東地區恐有強降雨。

《台灣颱風論壇》指出，南海低壓91W，垂直風切較強，目前對流集中在系統西南側，整體發展環境較不利發展，成為颱風的機會降低，但是不是颱風已不是重點，要特別注意的是91W帶來的降雨。

論壇表示，隨著丹娜絲逐漸北上，整個低壓帶開始往北拉上來，91W今天夜晚逐漸加速往北移動，週五這天就會抵達台灣，整個雲雨帶跟隨91W北抬進入中、南、東部陸地，全台灣都有下雨機會，尤其南部、台東地區特別小心強降雨發生，週六91W受陸地破壞逐漸消散，降雨也會逐漸緩和下來。

論壇分享一張照片顯示，目前91W結構紮實，已接近輕颱下限，垂直風切較強，雨帶肥厚。中央氣象局也說，91W今還有增強趨勢，可能增強為熱帶低壓，明起因大氣環境不利，成颱機率不高。

丹娜絲解除陸警 分身低壓恐挾豪雨影響中南部

(中時電子報)