民進黨新任副秘書長林飛帆今接受廣播專訪，提及台灣現在很多地方被紅色滲透，更指去年1124很多反同勢力跟中國大陸連結在一起。對此，國民黨團總召曾銘宗直言，宗教問題跟中國大陸扯在一起，根本是「風馬牛不相及」、扯太遠，而林講的話到底有什麼具體證據，該法辦就法辦，不要信口開河，刻意抹黑、抹紅。

曾銘宗指出，去年「反同」如此激烈，是因為很多宗教，包含傳統佛教、基督教等都反對，如今將宗教問題與中國大陸牽扯在一起，是扯太遠、太誇張了；林飛帆恐是為了副秘書長職位，想像力太豐富，也背離了過去自我的理想與做法。

他進一步說，如此也證實了民進黨從總統蔡英文到行政院、各部會及黨，年底選戰就是要打恐中牌、抹黑抹紅，先前還是選戰大策略，現在已落實到執行面，將全面動員辦理座談會，展開抹黑、抹紅動作，呼籲選民睜大眼，不要被騙了，這完全是要操作統獨騙選票。

藍委吳志揚也說，同婚議題是屬於價值觀的問題，大家都很清楚這跟世代觀念、城鄉、宗教等都有關係，「其實跟政治最無關」，公投也是讓民眾自由表達意志，不應該這樣過度解讀；而林飛帆剛上任，是否有認真研究，若有具體證據就去辦，「沒研究就急著抹紅，是很不好的事情」。

他並表示，林飛帆有他的理念，但不是跟自我理念、想法不一樣的人，就是壞人、有受到什麼影響，「若是人家想發表的意見跟你不一樣，就要給人家扣紅帽子，那你跟人家不一樣，人家能不能扣你什麼帽子呢？」且事實上藍軍也有挺同的、綠軍也有反同的，這已不是藍綠問題，而是價值觀問題，「這要跟紅色連在一起，有點扯太遠了」。

(中時 )