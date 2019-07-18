1999年以中國小姐選秀冠軍之姿進入演藝圈的港星葉璇，出身豪門且容貌出眾，曾和霍建華、陳浩民、劉愷威等多位男神傳過緋聞，因此被封為「緋聞女王」，而39歲的她跟陸籍學霸帥男友「小默先生」交往，雖分分合合，但在一起時都相當恩愛，而最大亮點，莫過葉璇對男方的暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」被流出，看得出葉璇無論靈肉都對男友相當滿意，不久前還說了男方是真愛，沒想到近來卻在直播中驚爆已分手，讓網友大傻眼。

葉璇交往大GG高富帥男友，雖屢被傳感情生變，然上個月底她出席慈善活動，被問到感情狀態，大方坦言這幾年都很穩定，但沒想結婚，表示「我不覺得結婚才是好消息，有個相愛的人在一起才是最重要」，直呼真心相愛不需要結婚，如今只想跟男友享受兩人世界。

沒想到才說感情穩定恩愛，葉璇近日竟在網路平台進行直播時，被問到感情生活，突然自爆其實已跟小默先生分手，結束4年感情，但表示分手過程平和，彼此還是朋友，至於理由，「兩人在人生的不同階段，對於感情的訴求不同，所以不再繼續下去」，而講這些事情時，葉璇臉上掛著自然的微笑，不似受到情傷，心情穩定。

(中時電子報)