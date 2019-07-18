◎台中臭氧濃度上升 市府啟動應變措施

台中市昨、今兩天受颱風、其外圍環流及午後光化作用影響，加上中部以南地區位在背風側受東風過山沉降影響，水平及垂直擴散條件轉差，致臭氧濃度上升，中部空品區為橘色提醒、部分區域為紅色警戒。台中市環保局啟動應變措施，通報前30大固定汙染源工廠降載、加強汙染稽查、巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，也提醒民眾宜避免戶外活動。

◎對綠開戰 柯Ｐ狂嗆蘇揆與小英

台北市長柯文哲連日來每天都對民進黨重炮嗆聲，今天他受訪時，不但再嗆蔡英文總統做不好，還二度怒罵行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」！

◎台灣司法第一次 大法庭對外公開亮相

台灣司法新制度終審大法庭制度是為了統一法律見解，避免判決歧異，最高法院發言人徐昌錦審判長也親自導覽，介紹大法庭設備的設計構想與內涵，其中象徵許多司法及台灣文化的元素。

◎台南本土登革熱增第11例 70歲婦採血確診

台南市本土登革熱病例18日新增1例，這名住在中西區開山里的70歲婦人並無發燒等症狀，因開山里被鎖定為疫情熱區，7月2日針對確診案例居住地和活動周邊進行擴大採血，婦人接受採血，16日進行二次採檢，今天宣布確診，由於婦人採血發現IGG陽性代表身體已有抗體，懷疑4年前也可能感染。

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(中時電子報)