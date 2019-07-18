安以軒與身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚2年多，今年3月宣布懷孕，18日曬出兒子66腳丫子套著爸媽結婚鑽戒的照片，宣布近日已平安生產的喜訊。只見她難掩興奮表示：「等了好久～終於見到本人了」，還不忘大讚兒子「本人比照片（超音波4D)好看耶」，並感謝老公主動進產房全程陪伴，產後幾天更是不眠不休貼心照顧母子兩人。

安以軒感動地說：「66的到來，讓這個家變的更溫暖了！未來的日子，讓我們三個大手牽着小手，一起朝著幸福走下去」。

安以軒微博全文：

等～了～好～久，終於見到本人了！忍不住要說：「本人比照片（超音波4D)好看耶。謝謝這一路上大家對我們的祝福，讓66 平安健康順利的來到這美麗新世界。

更謝謝66拔拔主動進產房的全程陪伴讓我不那麼緊張。而這些天也睡眠不足的親力親為貼心照顧著我們母子。

我永遠記得當你下跪求婚、互換婚戒的那一刻我就告訴自己要給你一個完整的家。66的到來讓這個家變的更溫暖了，未來的日子讓我們三人大手牽著小手一起朝著幸福走下去吧！

(中時 )