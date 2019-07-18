新光三越台中店「美少女戰士夢幻世界」特展登場，一開展即吸引許多網美們來拍照打卡。（馮惠宜攝）

「讓月光仙子懲罰你！」一句瑯瑯上口的台辭勾起20到30歲女姓朋友的回憶，台中新光三越攜手東映動畫18日起舉辦「美少女戰士夢幻世界」特展，重現這部卡通精典人物、場景，一開展即吸引許多網美們來拍照打卡。

美少女戰士卡通問世邁入第27年，去年底東映與新光合作在東西店舉辦「美少女戰士夢幻世界」，半個月內吸引海內外數十萬粉絲共襄盛舉，光是周邊展品就創造出上千萬的商機，今年夏天從18日到8月11日移師新光三越台中店，還加入全新場景三個場景，包括高達250公分的露娜大汽球、1：1的美少女戰士和月光仙子變身場景，要讓粉絲們體驗「代替月亮懲罰你」的痛快。

值得一提的是，配合展出，現場還有多項台灣獨家限定商品，策展單位更攜手珍奶創始店春水堂推出限定珍奶隨手瓶，另有，超人氣鞋款GraceGiftx美戰攤位，預料將掀起今夏最潮的美戰風。

展覽重現經典場景，其中還特別規劃月光仙子變身場景。（馮惠宜攝）

高達250公分的露娜也是許多美少女迷們拍照打卡熱點。（馮惠宜攝）

(中時 )