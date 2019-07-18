「網路男蟲」梁姓男子被控佯稱香港富商，15年前誘騙3姐妹與他發生關係，並逼迫她們賣淫，如果對方不從就揚言公布其性愛光碟；一審認定姐妹是自願與他發生性關係，二審改判重判19年4月，高院更一審維持一審認定，性侵部分判處無罪。

55歲梁男曾因涉詐案，被判刑1年8月定讞，1999年他出獄後，佯稱台大法律系畢業，具雙碩士學位，擔任法官或香港富商，甚至還假冒連戰的親戚，自稱他身價在亞洲資產排行第17位。

檢方起訴指控，梁男在2005年間認識3姐妹，他得知姐妹家中開設神壇，就利用神鬼之說，脅迫姐妹與他發生性關係，隨後要求她們去賣淫、偷竊，甚至要她們去辦信用卡供他花用，對方如果不願意，他就恐嚇要對外公佈她們的性愛影片。

梁因另外遭北檢發布通緝，他逃亡10年後，2013年才被台中警方緝獲，檢方將他起訴，但桃園地院只就詐欺部分判刑2年（詐欺部分已確定），但高院認為梁男以詐術脅迫女子發生性關係，且手段惡劣、犯行重大，將他重判19年4月，但遭最高法院撤銷。

高院更一審認為，被害女子的指控未見梁男有施加脅迫使與從事性交易的情況，且性侵部分證詞前後不一，判處無罪。

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(中時 )