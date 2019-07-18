教育部貼出兩格漫畫解釋丹娜絲是誰？(翻攝自教育部臉書)

輕颱丹娜絲昨掠過台灣東半部後逐漸遠離，政府機關這次對於颱風的宣導頻出奇招，繼內政部臉書分享「珍珠泡麵」後，教育部也貼出「丹娜絲是誰？」的兩格類言情漫畫，讓網友笑翻，驚呼「太有才」！

教育部官方臉書17日深夜貼出2格言情漫畫，圖中貌似少女的老婆一臉驚恐的問：「老公…丹娜絲是誰？」老公聽完則將妻子擁入懷中神回：「傻瓜，是颱風啊」。

教育部臉書用一對年輕夫妻在颱風天的另類對話，一秒神解丹娜絲颱風，並用劇情進一步解說「幼兒園只是打電話來提醒小心防颱，區區一個颱風無法阻止我們的寶貝入學。已經有一千多間準公共幼兒園和政府簽約，六都也要開放了，名額有十萬個呢！」

逗趣的內容讓網友讚翻，紛紛留言「好厲害」、「小編競爭也太激烈了」、「出連載了啦！」、「我覺得可以開始追蹤教育部了XD」、「不管你跟內政部小編嗑了什麼，都給我來一點」。

(中時電子報)