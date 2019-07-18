解放軍海軍052C型驅逐艦西安艦於7月14日，離開任務區域，通過英國與歐陸間英吉利海峽多佛水道，引起各方臆測與解讀。軍事專家指出，西安艦當時最可能去向，其實是前往參加俄羅斯海軍節活動。

中華戰略學會研究員張競指出，共軍西安艦為中國大陸派往印度洋索馬利亞海域，執行聯合國安理會決議案之第二十三批護航編隊所屬兵力，該任務兵力還包括另外兩艘安陽艦與高郵湖艦。

張競指出，過去幾年來，解放軍海軍艦艇執行本項海外任務，整個兵力派遣與部署週期都已經相當穩定；每年4、8、12月上旬，都會從國內派出護航兵力編隊，當月下旬在任務海域會合原任務編隊兵力，進行海上任務交接，基本上都會維持為期四個月之部署期程。

張競分析，在這四個月任務部署期間，假若在週邊海域產生其他任務需求時，編隊兵力以分遣方式執行此等任務，完全合情合理。比方說是像是2011年3月徐州艦被分遣轉至利比亞擔任撤僑護航兵力，或是2014年1月鹽城艦被分遣至地中海敘利亞海域，與多國協同執行化武物資外運護航任務，就是明顯案例。

因此張競認為，西安艦會在部署期間內，在任務海域外現身，必然是要執行必須透過分遣方式，所要完成之其他任務。

張競提到，其實7月初西安艦就已到訪法國土倫軍港，當時曾與法國海軍進行海上反恐與聯合搜救演習。但後續再駛經英吉利海峽，並後續停靠荷蘭鹿特丹港整補。

但是荷蘭政府隨即否認西安艦為出訪該國，同時該艦進港時，人員係穿著操作服而非軍常服，證明確實不是訪問荷蘭，顯然最終任務目的地並非該地。

張競指出，網上有人評論指出，西安艦在荷蘭進港時，係由臨時代辦陳日彪率大陸僑民迎接該艦，荷蘭海軍亦為派員參加活動，因此懷疑雙方關係不睦，其實這才是胡亂臆測。

當時中國大陸駐荷蘭大使俆宏，因為兼任禁止化學武器組織常駐代表，正在海牙率團參加該組織執行理事會第91屆會議後續活動，再加上該艦並非正式到訪，另行派遣官員代表迎接原則上並無問題，實無必要隨便亂猜。

張競提醒，西安艦最可能去向，其實是參加俄羅斯海軍節活動，每年七月最後一個週日是俄羅斯海軍節，今年解放軍海軍建軍七十週年海上校閱時，俄羅斯曾派艦與會，如今禮尚往來解放軍海軍派艦至聖彼得堡參與慶祝活動，應該相當合理。

張競歸結指出，軍事活動有其來龍去脈，不要看到黑影就胡亂開槍，完整掌握整個軍事活動之理則，才不會亂說瞎話。解放軍艦艇以往在出訪歐洲各國時，就曾經數度航經英吉利海峽，當年各方心態正常，不會胡亂起舞瞎說，對比現在被這種胡亂詮釋正常航行牽著鼻子走，恐怕才會更看不懂其中章法。

(旺報 )