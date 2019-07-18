進一步觀察，今年國文5標皆比5年平均高出11.8到13分，數乙頂前均標以及公民5標也都比過去5年平均高，顯示這3科今年題目偏易。

大考中心副主任鄭中平表示，今年國文、英文頂標都是近5年最高，數甲和物理頂標都是近5年最低。

其中國文107年之後改為全選擇題，今年5標85、80、72、62、53比5年平均高出11.8到13分，也比同樣沒有國寫的去年5標高了8到16分之多，顯示今年國文確實偏易。不過大考中心指出今年國文的鑑別度指標（「頂標減底標」、「前標減後標」）跟往年差不多。

數乙5標85、75、55、31、19，頂、前、均標比過去5年平均略高，但5標有拉開，鑑別度略增；英文5標得分都比過去5年平均略高，算是偏易；但因今年高分群把分數往上拉，所以5標拉開，鑑別度也微增。

值得一提的是數甲5標67、57、43、27、18，頂、前、均、後標都比過去5年低了0.6到4.2分不等，跟之前外界預期不同。沈青嵩解釋，數甲有不少非選題、證明題，還要用到微積分基礎，所以整體得分略低。物理命題由於素養導向接近3成、實驗題也接近3成，題幹字數5000多字，比去年多1200字，「學生閱讀理解能力有需要再提升。」

此外今年地理頂標77比去年略減1分，但因底標36比去年足足減了10分，是近5年最低，因此鑑別度是近5年最高。

(旺報 )