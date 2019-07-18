美國槍枝管制問題嚴重，警方今年5月便在加州洛杉磯一處豪宅搜出超過1000把槍，數量之多就連現場警員也驚訝說，生涯中從沒見過這麼多槍械，像個軍火庫。這屋主子目前將面臨64項重罪的指控，並可能被處以48年零8個月的監禁。

美國菸酒槍砲及爆炸物管理局在進行搜捕行動之前，曾收到關於非法槍支交易的相關舉報。突襲一所貝沙灣（Bel-Air）的住處，貝沙灣是洛杉磯市郊的知名高級住宅區，住有許多好萊塢名人，而這豪宅就位在知名的花花公子豪宅（Playboy Mansion）附近。

結果警方發現屋內收藏了超過1000把槍枝，屋主薩恩斯（Girard Damian Saenz）目前遭控64項重罪，如果全部成立，最重恐面臨48年又8個月徒刑。 洛杉磯警方表示，這次搜捕是該市歷史上收繳槍支最多的一次。警方初步調查，該男子私藏槍支的行為與恐怖主義或其他犯罪活動無關。

不過警方公布的畫面可見，成堆的步槍、手槍和獵槍散落在豪宅車道上，數量龐大猶如軍火庫。警官拉米瑞斯（Chris Ramirez）警官拉米瑞斯（Chris Ramirez）當時說，「在我從警31年生涯中，從來沒看過這個多武器」。

(中時電子報)