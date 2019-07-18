狗兒送醫搶救不治。（曹婷婷翻攝）

台南市一名黃姓男子今天凌晨零點許騎腳踏車，被人發現車子後方綁著一頭中型犬，騎車拖著狗在中華路上跑，有路人發現狗四肢破皮流血受傷，加以指責並將狗送醫急救，可惜，狗已傷重不治，警方獲報調查後依違反動物保護法罪嫌送辦，黃男則辯稱只是在「遛狗」否認虐狗。

有網友今天凌晨在臉書po文表示，行經台南市中華路看見一名騎士「騎車拖著狗跑」，導致狗兒四肢破皮、流血，狗還跑到吐血，他責備飼主，飼主死不認錯說是自己養的狗也不願救治，網友強制送狗兒到醫院，但狗兒因為失血過多，搶救無效，並公告飼主人在東門拍派出所，消息一出，惹惱愛護動物人士和網友集結到市警一分局東門派出所。市府動保處人員也到場向愛護動物人士說明警方一定依法偵辦、絕不會輕縱。

據了解，黃姓飼主聲稱常利用晚間外出遛狗，今天凌晨也是騎腳踏車外出遛狗，從中華東路1段到2段路邊時，被路人攔下指狗兒受傷流血，才知道狗兒有受傷流血，自己平時很疼愛這隻狗，他是在遛狗、並非故意虐待。

這隻受虐狗被送到永康區一家動物醫院急救，約凌晨1點許傷重不治，狗兒四肢腳掌流血、體溫超過41度、腹部皮下有出血斑、熱衰竭凝血功能出現障礙。警方初步調查後已依違反動物保護法將黃男送辦。

動保處表示，本案就現有證據來看，飼主已涉及違反動物保護法第5條第2項第4款及第6條規定，將依動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。因本案涉及刑事責任，故將移送地檢署偵辦。

台南市長黃偉哲對於民眾傷害毛小孩致死行為十分震怒，除指示依法嚴辦外，並呼籲民眾不要有虐待、傷害動物的行為，民眾如果發現有人虐待、傷害動物請立即向動保處或警方通知來即刻處理，避免類似案件再發生，不要再讓毛小孩遭受傷害。

動保處也呼籲飼主絕對不可以用機車或汽車來牽引寵物，如果用其他方式遛狗也需要注意狗的身體狀況及體能，狗若有不適，應立即讓狗休息，避免造成狗受傷。

(中時 )