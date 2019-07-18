交通部台鐵局與聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊合辦全國最大文藝營隊、三天兩夜的「2019全國巡迴文藝營」，營隊共分為8組，共有300名文學愛好者齊聚台北車站，準備前往宜蘭佛光大學。該營隊以車廂為教室，透過列車導讀引發學員對於事物的觀察、激發文學想像。台鐵局長張政源表示，火車與閱讀密不可分，台鐵車站已設置52個漂書站。

台鐵局表示，今年營隊邀請到的文學導師包括黃金作家李昂、台灣中生代小說家郭強生、六年級暢銷女作家劉梓潔、恆溫系作家林達陽、溫柔詩人宋尚緯、新銳導演蘇文聖、劇場導演葉志偉及生活中的歷史學家胡川安。

台鐵局指出，營隊共分為8組，除了原本極受歡迎的小說組、散文組、新詩組、戲劇組及電影組外，今年首創的「黃金組」，將邀請跨世代作家教大家完整地書寫出自己的生命，從回憶過往到人生自傳，用一首詩、一部小說述說屬於這個世代的傳奇故事。

另外，為了推廣文學創作，今年也持續開辦「微型文學獎」徵文比賽。考慮到文學來自生活，為順應現代人閱讀習慣，將號召學員於營隊中進行微型創作。該獎共分5組，包括微小說、微散文、微詩、微劇本、鐵道微詩獎，得獎者除可獲獎金與獎品外，作品也有機會刊登於聯合文學雜誌及官網中，鐵道微詩獎更能於臺鐵的EMU500、EMU600型車廂露出。

台鐵局長張政源表示，旅行就像是閱讀一本書一樣，自2014年起，台鐵便開始配合交通部政策大力推廣「漂書運動」，至今已設置了52個漂書站，近3年一共募得書籍達3萬9600本。此外，竹南站設有「漂書教室」、竹東與內灣站將二手冰箱改造為環保創意書架、新豐站將復古櫃子改造成古色古香書架、台北與南港站則設有「Fastbook全自動無人借書站」。

(中時 )