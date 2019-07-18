帶動慢跑。（吳敏菁翻攝）

鼓勵多喝水。（吳敏菁翻攝）

推動口腔保健。（吳敏菁翻攝）

為了讓孩子們更健康，彰化縣政府帶動、號召學校們做足了努力，首先打響就是彰化縣衛生局推動，率全國之先施行「含糖飲料禁入校園」政策，深入推動口腔保健等，得到「推動健康促進學校計畫～特優地方政府」的肯定。

這次促進健康計畫，縣內學校積極參與，明禮國小在「口腔保健績優學校遴選」中榮獲全國特優，鹿鳴國中在「全民健保 永續經營」創意影片徵選榮獲國中組全國第一名，「第四屆健康促進學校國際認證」本縣獲獎學校數共計13校也是全國第二。

彰化縣率先全國推動「含糖飲料禁入校園」政策，更向下扎根將健康促進政策延續至幼兒園推動，透過社區-學校-家長結盟，改善學童健康。2013至2018學年彰化縣學童各項不良健康指標均呈下降趨勢，國小四年級學童齲齒率由58.62％下降為40.13％；國中學童齲齒率由44.95％下降為28.66％。

國小學生視力不良率從51.62％下降46.01％；國中視力不良率從76.64％下降73.78％；國小學童過重及肥胖率也由33.09下降為30.1％。其中國小四年級學生齲齒率下降最多，高達18.49％，在視力、口腔、體位等三大重要議題可說是有長足的進步。

強健的身體是學習效能的基石，縣長王惠美表示，未來縣府團隊將全力協助縣內國中小共同推動「健康促進學校計畫」，培養學生健康生活知能，為學童的健康促進而努力。

(中時 )