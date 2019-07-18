自6月底獲2場大聯盟經驗加成後，張育成在小聯盟打擊狀況越來越火燙，今(18)日在小聯盟3A的比賽中敲出逆轉滿貫炮，幫助球隊以9比4拿下勝利。而另一位在印地安人2A的台將朱立人，今日也敲出2分全壘打，台灣好手雙雙開轟。

效力印地安人3A的張育成，對上洋基3A擔任第五棒、指定打擊，首打席敲出二壘方向平飛球遭接殺出局；次打席則是纏鬥到滿球數後惜遭三振。

接著6局上半球隊以2比4落後時，隊友靠著保送和2支安打攻占到滿壘，張育成敲出超大號滿貫炮一棒逆轉比數，球還飛出場外，將比數超前成6比4，而下棒隊友也開轟，敲出「背靠背」全壘打拉開比分。

接下來8局上張育成靠保送站上壘包後，執行盜壘戰術成功，為本季第2盜，不過最後第5打席則吞下本場第2K。張育成本場比賽4打數2安打，包辦4分打點為全隊最多，打擊率上升至2成61，傷癒復出後打擊火力驚人。最終印地安人3A靠單場5發全壘打，包含張育成的滿貫炮，以9比4戰勝洋基3A。

而另一位效力印地安人隊2A的台灣好手朱立人，在對戰老虎2A的比賽中，敲出本季第5發全壘打，全隊攻下的2分都是由朱立人打回，不過可惜球隊以2比6落敗，朱立人打擊率也微幅提升至2成29。

(中時電子報)