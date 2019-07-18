秦嵐完美凍齡好身材全都露。(圖／翻攝自微博)

大陸女星秦嵐去年因演出《延禧攻略》的「富察皇后」爆紅，演藝事業攀上新高峰，溫柔婉約形象深植人心，而一向保養得宜的她，17日迎來38歲生日，她也在上海舉辦生日會和粉絲歡慶，凍齡的她宛如少女般甜美，令人驚豔不已。

秦嵐在生日會上換了2套服裝，一套是水藍色長禮服，前面開深V直逼肚臍，雖然照慣例有塊膚色布料稍微遮掩，但仍藏不住豐滿上圍，若隱若現北半球和事業線相當吸睛，而轉身更露整片光滑美背，讓粉絲看了都快噴鼻血，另外一套她穿上卡通T恤搭配短裙，秀出一雙纖細長腿，宛如少女般顏值，令人驚豔不已。

粉絲紛紛送上生日祝福外，也不忘誇她太美了，宛如仙女下凡，她也發文感謝大家的祝福，「是你們一直以來不求回報的支持和付出，讓我更加堅定的真實做自己，是你們給我勇氣，讓我更勇敢的前行，更加堅信所有的付出都有意義」，她也會珍惜這一切繼續前行。

(中時電子報)