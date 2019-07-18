行政院長蘇貞昌提醒台北市長柯文哲曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」；柯文哲今天回應，2018年台北市選舉、葛特曼事件，現在蘇這樣子講，實在是有夠不要臉。行政院發言人Kolas Yotaka一句話回應柯，其實不必要的情緒大家應該放在一邊，回歸事實的討論。
柯文哲一連罵兩次不要臉，媒體追問Kolas，這樣的回應太短，能不能多說兩句，但Kolas堅持，回應就是不必要的情緒放在一邊，回歸事實的討論，畢竟選舉的事，講太多會「開花」。
(中時 )
#蘇貞昌 #柯文哲 #Kolas Yotaka
行政院長蘇貞昌提醒台北市長柯文哲曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」；柯文哲今天回應，2018年台北市選舉、葛特曼事件，現在蘇這樣子講，實在是有夠不要臉。行政院發言人Kolas Yotaka一句話回應柯，其實不必要的情緒大家應該放在一邊，回歸事實的討論。
柯文哲一連罵兩次不要臉，媒體追問Kolas，這樣的回應太短，能不能多說兩句，但Kolas堅持，回應就是不必要的情緒放在一邊，回歸事實的討論，畢竟選舉的事，講太多會「開花」。
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