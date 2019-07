戴資穎對布莎南上演精彩反拍救球。(嵌入自BWF官方臉書)

「世界球后」戴資穎今天在印尼羽球公開賽上演精彩逆轉,擊退泰國女將布莎南(Busanan Ongbamrungphan),其中首局她從8分落後下後來居上,還有一次神乎其技的反拍救球得分,讓布莎南只能搖頭苦笑,世界羽聯(BWF)官方臉書更在比賽還沒結束就po出這1分的精彩影片,令人拍案叫絕。

「只有戴資穎能這樣救下這1分!」(Only Tai Tzu Ying could pull off a point like this)BWF臉書粉專小編這樣驚嘆的說。

當下小戴追到15比18,布莎南打出一記位置巧妙的對角斜吊,只見位置尷尬的小戴優雅的順時針轉身,面對底線彷彿背後長了眼睛一樣,以反拍將幾乎要落地的球兒勾回。

不可思議的反拍救球、不失分只是上集,由於小戴勾回來的球恰恰過網,布莎南無法再下重手,只能採取防守性的回擊,接著雙方來回6拍,小戴一記下手推擋,球打中網袋巧妙「翻網」得分。

戴資穎從懸崖邊救回這分,布莎南則是眼看煮熟的鴨子飛了,只能苦笑搖頭,雙方氣勢就此逆轉,小戴不但拿下首局,也以直落2贏得此役,挺進女單8強。

(中時電子報)