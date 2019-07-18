戴資穎對布莎南上演精彩反拍救球。（嵌入自BWF官方臉書）

「世界球后」戴資穎今天在印尼羽球公開賽上演精彩逆轉，擊退泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），其中首局她從8分落後下後來居上，還有一次神乎其技的反拍救球得分，讓布莎南只能搖頭苦笑，世界羽聯（BWF）官方臉書更在比賽還沒結束就po出這1分的精彩影片，令人拍案叫絕。

「只有戴資穎能這樣救下這1分！」（Only Tai Tzu Ying could pull off a point like this）BWF臉書粉專小編這樣驚嘆的說。

當下小戴追到15比18，布莎南打出一記位置巧妙的對角斜吊，只見位置尷尬的小戴優雅的順時針轉身，面對底線彷彿背後長了眼睛一樣，以反拍將幾乎要落地的球兒勾回。

不可思議的反拍救球、不失分只是上集，由於小戴勾回來的球恰恰過網，布莎南無法再下重手，只能採取防守性的回擊，接著雙方來回6拍，小戴一記下手推擋，球打中網袋巧妙「翻網」得分。

戴資穎從懸崖邊救回這分，布莎南則是眼看煮熟的鴨子飛了，只能苦笑搖頭，雙方氣勢就此逆轉，小戴不但拿下首局，也以直落2贏得此役，挺進女單8強。

(中時電子報)