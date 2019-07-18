中寮鐵路位於大陸路段的玉（溪）磨（憨）鐵路野象谷車站站前主體工程完工。為了保護野生亞洲象，野象谷車站兩端以隧道建設的模式穿越山體，繞開野象遷移通道。

野象谷車站位於雲南省西雙版納傣族自治州景洪市境內，是一個客貨中間站，由一條正線和三條貨場聯絡線組成，面積約2046畝。中鐵三局玉磨鐵路項目部總工程師羅敏表示，由於野象谷車站毗鄰有亞洲象活動的自然保護區，於是合理優化人力、機械等資源配置，組織各施工單位嚴格控制施工範圍，優化施工便道等臨時設施，並採取植草植樹等防護措施，降低對生態環境的影響。

「野象谷車站兩端以隧道建設的模式穿越山體，不直接穿越原始森林而進入車站。」羅敏說，這樣的建設模式相當於一條管道從山體內部穿過，施工均在地下，有效減少了對自然保護區內野象活動的影響。

野生亞洲象在大陸境內主要生活在雲南西雙版納、普洱和臨滄等地，數量在300頭左右。

(旺報 )