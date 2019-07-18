民進黨新任副秘書長林飛帆和廣播節目主持人周玉蔻，今天在節目中痛批紅色媒體遭大陸控制，基層的村里長和宗教團體，由於和大陸交流也遭滲透。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，這根本就是「欲加之罪、何患無辭」，只要是民進黨的潛在競爭者，只要有人和民進黨的意見不同，不是被抹紅，就會被扣上「中共代理人」的帽子，台灣已經籠罩在綠色恐怖當中。

針對林飛帆指控，台灣基層民眾赴大陸交流遭滲透、被統戰，「現在希望去管理或正式介入」，擺出一副要把兩岸民間交流一刀兩斷的姿態。李振廣指出，民進黨的最終目的，就是希望徹底切斷兩岸交往，如此一來才好實施愚民政策。

李振廣指出，愈來愈多的兩岸交流，讓彼此有機會相互學習。例如台北和上海固定舉行雙城論壇，讓上海學到台北市的垃圾分類做法，現在許多大陸城市準備跟進，希望能達到垃圾減量、改善環境汙染；台灣基層村里長和宗教團體到大陸參訪，看到大陸的建設呈現飛躍式成長，不論是高鐵、機場、台商投資、青年創業，也改變許多台灣民眾對大陸的刻板印象。雙方通過交流，取人之長補己之短，原本是好事一件，但現在卻被民進黨惡意扭曲為大陸的統戰、紅色滲透，相當令人失望。

李振廣認為，民進黨政府企圖藉由切斷兩岸民間交流，用綠營對大陸一貫的偏見，蒙蔽民眾的感官，然後進行台獨動員和反中動員，這種倒行逆施的方式，用心非常險惡。

(中時 )