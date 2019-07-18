2020總統大選進入倒數半年，國民兩黨人選已出爐，前副總統呂秀蓮今（18）天召開記者會針對民調抽樣、加權統計等執行面進行探討。呂說，採用全民調被訪問的機率很低，宛如「問魔神仔決定」，就算接到也未必表達真實意見，容易被對手攪局、灌票，呼籲全民調告一段落，應思考公辦初選的可能性。

呂秀蓮上午召開「掀開全民調的神秘面紗」記者會，邀請世新大學資管系教授吳統雄、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒、資深媒體人康仁俊對談。

呂秀蓮憶起2009年黨內規劃蔡英文參選新北市長，當時她在全代會上提案建議黨內初選應加入黨員投票，時任黨主席的蔡英文中場暫停休息後，宣稱開會人數不足，未完成的議程留待中執會，「永遠記得這件民進黨從未發生過的事情」。兩年前全代會上，有黨員連署提案特赦阿扁，後來也草草了事。

呂秀蓮暗諷，國民黨此次初選東施效顰，不過，郭台銘隱遁未表示意見，不清楚事後有無任何玄機。

呂秀蓮指出，採取全民調的機率很低，僅萬分之五的人才會被訪問到，宛如「問魔神仔決定」，其次有時接電話者並未表達真實見，且可不負責任，不見得會實際投票，另外容易被對手攪局，灌票選出最弱的候選人。前陣子她與美國在台協會前理事主席卜睿哲餐敘，談及藍綠兩黨初選採全民調，卜驚訝地拋「不是給對手挑候選人嗎？！」

呂秀蓮呼籲台灣各個政黨對民調的迷信可已告一段落，未來是否採取公辦初選是嚴肅課題，明年大選已經來不及，若政黨沒有推出好的候選人，等同剝奪選民選出最好的總統的機會，因此黨內初選機制太重要，初選過程一定要公平公正。

談及總統初選民調執行面，世新大學資管系教授吳統雄表示，為了能推論到母體，資料收集要考慮隨機性、樣本數、抽樣方法，要有完整的母體清冊，且不得更換樣本，才能讓每個樣本被抽出來的機率相同。

吳統雄建議，未來各政黨可採取兩階段初選，首先由全民調選出前兩名，再到各縣市舉辦競選活動並執行黨員投票。不過，前提是政黨應柔性化，且開放黨員公開登記參選，另外也有意參選人只能選擇某一政黨來參與選舉。

施正鋒說，民進黨每逢選舉前，派系合縱連橫，過去是循序漸進，如今日漸明目張膽，「現在的總統為所欲為，沒有看過如此厚顏無恥」，綜觀世界各國，沒有人用民調決定初選。民進黨初選納入手機，實際上，年輕人投票率低、拒答率高，在市話與手機加權兩次，完全破壞隨機錯亂。

康仁俊說，藍綠初選民調期間大肆宣傳，產生預期心理，某種程度有高度動員，造成藍綠各自的支持度大幅高出對手政黨，且兩黨都納柯文哲，但這是可能選項，民調結果是否代表日後投票真實狀況，都有所探討。

(中時 )