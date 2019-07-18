花蓮女中學生郭天妮在美國內華達州就讀，她勉勵學弟妹們，做好時間管理，把握時間學習，也期許自己未來也能回鄉資助學童出國留學。（張祈攝）

花蓮縣政府2017年啟動公費留學計畫，每年資助10餘名國高中學生赴美留學，今邀集18名歸國及19名即將啟程的國高中生，舉辦經驗分享與祝福遠行活動，今年歸國的花蓮女中學生郭天妮勉勵學弟妹們，做好時間管理，把握時間學習，也期許自己未來也能回鄉資助學童出國留學。

今年歸國的9名高中生、9名國中生分別在美國14個州留學，郭天妮在美國內華達州就讀高中課程，在美期間還還視訊政見發表，跨海選上花女學生會長，就學期間更再50位華達州交換生獲選擔任畢業典禮致詞，主辦國際交流周活動。

郭天妮說，在美一年發現美國教育給學生很多自主空間，學生較獨立、有想法，讓她突破「乖乖牌」框架，成為為自己發聲、做更多事的動力，一連爭取多項發言、管理職務，也堅定未來走向外交官、 非政府組織等國際交流工作，她也期許自己，未來也要協助更多花蓮學子出國留學的機會。

花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內推動教育希望工程公費留美計畫，每年甄選10逾名國高中生到美國入班就讀1年，補助國中生每人160萬元經費，補助機票、學雜費等；高中則因有公立學校，每人約補助金額77萬元，包括就學費用、住宿家庭費用、單趟來回機票及每月生活雜費等。

「我們的孩子好勇敢」花蓮縣長徐榛蔚說，公費留美計畫就是要提拔卓越，給花蓮的孩子機會，走出去世界外看看，也透過留美計畫為縣內國高中生「打底」，有了好的基礎，學生們就能飛得更遠，且不忘自己根在花蓮。

(中時 )