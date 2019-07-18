去年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，台北地院判丁敗訴，他不服提上訴，高院今首次開庭，丁未到庭委由律師表示意見，法官諭知應以選務瑕疵是否影響選舉結果做為攻防重點，請雙方律師準備資料並提供意見，全案候辦。

本案受命法官黃若美獲司法院人審會決議通過下月將回任新北地院，這件選舉訴訟案件高院將會重新分案。

台北市長選舉結果，柯文哲以3254票險勝丁守中，丁向法院聲請重 新計票後不僅未翻盤還輸更多，最後丁敗選票數擴大到3567票。丁另 以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟。

但北院依據丁守中所提出的統計圖表，判定選舉當天沒有發生「棄姚保柯」效應，且投票截止前排隊就可投票沒有違法，扣除選務疏失的爭議票5 8張，仍未影響選舉結果，判他敗訴。丁守中提上訴。

高院進行準備程序，受命法官黃若美認為，本件以普遍性選務瑕疵明顯且重大，足以影響選舉結果為攻防重點，也是辯論關鍵，要求兩造對此提出意見，讓法官更多思考方向去斷斷，庭末諭知全案候辦。

(中時 )