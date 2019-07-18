民進黨新任副秘書長林飛帆今（18）日接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時說，去年1124公投，有很多反同勢力跟中國大陸是連結在一起的。對此國民黨質疑，難道贊成愛家公投的765萬民眾在林飛帆看來都是被大陸收買？

國民黨副發言人黃心華指出，林飛帆擔任民進黨高層職務之後，他的發言恰好證實了蔡政府只搞鬥爭、不顧民生的倒行逆施，甚至連基層民眾都無法認同。更可議的是，只要不符合民進黨的黨意，任何人都會被抹紅、都等著要被清算，照林飛帆的說法，贊成愛家公投的765萬民眾難道都是被大陸收買？如果任憑民進黨毫無節制的捏造恐中符碼、營造恐紅氛圍，企圖進一步箝制人民的言論和思想，讓台灣的民主多元，淪為鐵幕威權，民進黨才是名副其實的共產黨同路人。

國民黨文傳會代理主委程美華也說，林飛帆做出這樣的指控後，要拿出證據，證實大陸怎樣影響台灣內部的反同活動，如果真有這種情況要解決也應該是執政黨解決。但民進黨現在這樣放話，就是在為選舉搞恐中與反中牌，製造民眾恐慌。

(中時 )