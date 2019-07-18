歌手蕭亞軒（ELVA）從2017年底因身體狀況停工、專心養病，神隱將近一年半的ELVA，今（18日）凌晨在IG曬自拍影片，蕭亞軒話說得語無倫次，說著說著還睡著，ELVA甚至冒出：「我好想我的小孩」，粉絲很擔心她的身心狀況，對此，蕭亞軒經紀公司稍早也發文，說明ELVA的近況。
影片中，蕭亞軒頂著一頭金髮，睡眼惺忪對著鏡頭說：「大家早安」，表示她人在北京，但蕭亞軒講一講就睡著，ELVA驚醒後笑說：「又睡著了？」接著透露自己很想念毛小孩，並表示自己很想睡覺，說完她又秒睡，蕭亞軒神情恍惚，粉絲都很關心她的身心狀況。
對此，蕭亞軒經紀公司稍早在微博發文，表示ELVA得知她的狗狗生病「很著急也很擔心，半夢半醒狀態，抱歉讓大家擔心了。請期待小娃盡早帶著作品與大家見面」，網友也留言為ELVA打氣：「要照顧好自己❤」、「女神要好好的，開心健康最重要」、「不管多久，都會等你。只要你好好的。」
(中時電子報)
#蕭亞軒
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