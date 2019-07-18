病友現身「還想牽著你的手」思覺失調症特展開幕典禮，鼓勵病友積極、穩定治療，重新發光發熱。（馮惠宜攝）

「我的生命活得如此精采豐富，勇敢面對疾病是第一步！」50歲的小芬（化名）神采毅毅出席台中榮總舉辦「還想牽著你的手」思覺失調症特展，她以自己從幻聽、妄想到如今成為醫院陽光學員小班長的歷程，鼓勵病友積極、穩定治療，重新發光發熱。

單元劇「我們與惡的距離」引發大眾對失覺失調患者的重視，近來火車殺警事件等社會案件凶嫌疑都是該病患者；台中榮總18日舉辦思覺失調症特展，除希望讓民眾正確認識疾病，鼓勵病友積極治療，院方更公開居家治療成果，以及目前臨床治療藥物的進步。

台中榮總精神部主任藍祚鴻表示，思覺失調症症狀包括幻聽、妄想、社交退縮等，屬於腦部疾病，和身體其它部位的疾病一樣，是可以治療的，如同糖尿病、高血壓是慢性病。思覺失調症病發後的頭五年為黃金治療期，若此時及早、持續治療，則能使大腦維持基本的運作與功能，降低復發風險。反之，若任意斷藥，復發風險將是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。

藍祚鴻表示，國內思覺失調症的治療除了大家熟悉的口服用藥，也已有長效針劑，施打頻率從兩周、一個月到三個月。口服藥物較符合一般人的治療經驗，接受度較高，但常有忘記吃藥的問題。

藍祚鴻強調，透過追蹤病情、有助穩定治療，以及利患者回歸社會，而對於不願或不方便至醫院回診的患者和家庭，現行的做法是由醫師及個管師組成的居家治療團隊至患者家中拜訪並進行看診。台中榮總精神部的居家治療收案量一個月平均高達1100人次左右。幫助就診困難的病友也能穩定持續治療，同時也比較不用擔心患者私下停藥而復發惡化。

(中時 )