台中一名吳姓人妻意外在冰箱中發現一瓶母乳，但她並不以為意，直到老公幾年後對她坦白有小三，還生了1個孩子，氣的吳女報警提告。

吳姓人夫與周姓女子2013年在台中市南區租屋發生性行為，沒想到意外懷孕，2014年2月產下1名女嬰，後來前往探望老公的吳妻，協助整理房子時，意外發現冰箱裡有一瓶母乳，但當時沒有詢問老公母乳來源，不了理會，直到丈夫2017年6月主動向妻子坦承「跟外面的小姐生了1個女兒」，這時吳妻才知道丈夫早就外遇，一氣之下報警提告。

周女到案後辯稱不知吳男已婚，也沒見過吳妻；吳男打臉表示，2013年剛認識周女時，就告知對方自己已婚，周女還回應「我這樣跟你在一起，會不會對不起大姐？」。台中地方法院審理後認為，周女明知男方是有老婆，仍進行相姦行為、侵害被害人家庭生活圓滿，依妨害家庭罪將判刑4月，得易科罰金。周女不服上訴，但遭台中高分院駁回。

(中時電子報)