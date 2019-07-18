《綜藝新時代》本周到彰化錄影，女星們在水上樂園火辣拚「戰袍」，安妮深邃臉孔加上白皙肌膚，紅色泳裝顯露好身材。鮪魚一身白色泳衣，魔鬼藏在細節裡，高衩設計讓人直呼太火辣，主持人浩子、阿翔還不斷提醒，「步伐小一點，小心曝光。」最令人注目的則是阿樂，擁有巨乳好身材的她，在開錄前泳衣肩帶承受不了雪乳重量，差點斷掉，幸好工作人員立刻救援。

阿樂穿著超深Ｖ珊瑚色的泳裝一登場，現場所有人看傻眼，只見她美胸渾圓，彷彿快要從泳衣蹦出，不僅工作人員大暴動，張立東也激動大喊，「長這麼大沒看過這款的珊瑚，太厲害啦！」製作單位特別安排他與阿樂同一隊，他狂撩她，還特地準備魔術小道具，逗得她開懷大笑。有趣的是，張立東拿起大張撲克牌，並說自己是「大牌」藝人，沒想到意外戳到張棋惠的笑點，讓她笑到哭出來，現場一片笑聲。

最後加班組來到訓狗學校，體驗凶狠狼犬來咬手上的咬補套，狼犬因穩定性高，常訓練來當警犬，咬到東西絕不輕易放開，狼犬在現場發出巨大吠叫聲，讓藝人們嚇傻。重達50公斤的狼犬十分有力，原本抽到安妮要上場被咬，但她怕到頻頻閃躱，浩子見狀挺身相救，只是當他看到狼犬衝過來要咬手套時，也忍不住腿軟，還差點抵不住牠的力量向後倒，英雄救美沒成功反而「掉漆」。

(中時 )