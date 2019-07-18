輕度颱風丹娜絲來襲，由於路徑偏移，中央氣象局17日晚間解除陸上颱風警報。中央災害應變中心今（18日）上午舉行第5次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐國勇強調，儘管颱風丹娜絲向東偏移，威脅減輕很多，菲律賓低氣壓將帶來氣流、造成強降雨，千萬別因颱風遠離而鬆懈。

依據中央氣象局預估資料，颱風丹娜絲目前中心在鵝鑾鼻東方海面，持續向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，對巴士海峽、台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅，預計19日凌晨解決海上颱風警報。

颱風丹娜絲路徑持續偏東，外圍環流影響台灣主要時間為18日，19日受到西南海域熱帶低壓發展影響，中南部地區有大雨或豪雨發生。

徐國勇裁示，中央氣象局持續監控颱風動態，並與各防災單位保持密切聯繫，同時利用多元管道提供民眾各項所發布之警特報訊息及天氣概況。適逢18日至19日大潮期間，沿海地區應提前做好應變處置管制。

中央氣象局已發布長浪即時警訊，基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島及南部沿海地區將有長浪發生，適逢暑假期間，持續呼籲大家避免到海邊戲水，提醒民眾特別注意自身安全。

另外，17日傳出台東縣1名民眾因強風吹破玻璃而遭割傷，中央災害應變中心提醒仍應提高警覺，全力防颱，嚴防颱風可能造成的災情。

(中時 )