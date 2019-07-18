距離2020總統大選進入倒數半年，關於外界點名桃園市長鄭文燦可能是蔡英文總統的副手人選，前副總統呂秀蓮今（18）天受訪表示，蔡英文、鄭文燦兩人本來交情就蠻深厚，且鄭的民調也很高，不無可能，但若是鄭出線，民進黨無法再批判韓國瑜、柯文哲帶職參選。

蔡英文總統爭取2020總統連任，副手人選引發熱議，包含桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德等人都是熱門人選。對此，呂秀蓮指出，台灣社會蠻寬容，「總統、行政院長、立法院長通通是屏東人」，認為要稍微平衡地域，不然會被人講話。

呂秀蓮嘲諷，副總統陳建仁這四年來無聲無息，「看來她（蔡英文）也不需要一個很能幹的副總統」。談及副手條件，呂表示，總統要考慮的因素很多，包括將來的配合度，對選舉具備吸引力。

此時，呂秀蓮感嘆，雖然副總統沒有很明確的職責，但過去她八年任副總統做了很多事情，深獲前總統陳水扁信賴讓她得以發揮，不過後續幾任總統好像都不讓副總統做事，「讓人快忘掉副總統是誰，很可惜」。

呂秀蓮說，副總統也是人才，應該分工合作，讓他做點事，不知道總統候選人會基於怎樣去考量，有人認為總統本身的民意很高，不需要靠副總統來拉票，但也有人就需要。

(中時 )