108指考成績出爐，根據大考中心統計，今年包括國文、數甲、數乙、化學、物理和公民等6科都有人拿滿分100分，以數乙434人滿分最多，數甲滿分2人則比去年28人少很多；至於零分人數，今年僅物理和歷史無人零分，其他科目都有人零分，又以數乙58人最多。

今年指考報考人數4萬9119人。大考中心試務召集人沈青嵩表示，104年指考報名人數5.7萬人，此後逐年下降，每年約減1600人至6300，僅去年因為龍年考生緣故人數翻升。從選考人數也可看出第一類組考生報名減少，因為數乙、史、地、公報考人數都減少，數甲、理、化、生物報考人數則增加。

至於各科最高分及零分人數，今年國文滿分3人、零分5人；英文最高分97.5，有2人，零分也是2人；數甲滿分2人，比去年28人少很多，零分則是41人，比去年16人增加一倍多；數乙滿分434人，比去年309人增加，零分58人則是去年110人的一半。

化學滿分13人、零分2人；物理滿分1人、無人零分；生物最高分97.4分1人，零分1人；歷史最高分97.1分1人、無人零分；地理最高分98分1人，零分1人；公民滿分2人、零分1人。

(旺報 )