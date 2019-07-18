還記得13日瓊斯盃男子組中華藍對上伊朗，陳盈駿因為踩到彰化體育館的罰球圈地貼滑倒的畫面嗎？請球迷無須再擔心了，因為移師到新莊體育館舉行的瓊斯盃，球場兩側的罰球圈地貼已經消失，確定不會再次發生球員滑倒憾事。

中華藍隊長陳盈駿在出戰伊朗正規賽的最後一波攻擊，由於當時他不慎在罰球圈滑倒，造成中華藍喪失最後一擊機會，當時賽後不少網友都把矛頭指向地貼太滑，這種情況在SBL也屢見不鮮，沒想到瓊斯盃反應速度與動作有夠快。

身為中華藍領隊的「黑人」陳建州也在臉書寫著，「今天開始一連四天瓊斯盃在新莊開打！謝謝所有願意贊助籃球的企業和品牌，也感激你們同意配合用不一樣的方式，來呈現品牌的LOGO ，幫助和保護場上球員有更好的發揮！」

「改變就從傾聽開始，等等就去喝一杯路易莎咖啡表達感謝！你挺籃球、我挺你！你們也來一杯吧。」完全表達今年瓊斯盃主要贊助商路易莎的「大氣」與體諒，就算陳盈駿滑倒的「真兇」不一定是地貼造成，起碼路易莎真夠意思！

(中時電子報)