交通是城市發展的動脈。台中捷運綠線預計2020年通車，北屯機廠及車站區段徵收工程於去年4月完工，開發完成後將帶來交通需求；市府建設局長陳大田、都市發展局長黃文彬特前往視察，研議開闢聯外道路，透過完整連接周邊計畫道路等，讓捷運周邊交通更完善。

台中市政府為瞭解捷運北屯機廠車站區段徵收聯外道路及都市計畫道路規畫，建設局長陳大田、都發局長黃文彬特前往現地視察，立委沈智慧及市議員蕭隆澤、謝明源、陳成添、徐瑄灃、曾朝榮等各界，提出希望開闢區內往西及往北，可直接銜接北屯路及潭子區的聯外道路。

陳大田說，北屯機廠車站區徵範圍內有20M-1（南興北一路）、8M-3（敦富六街）、10M-3（敦富八街）及12M-5（敦富九街）4條東西向延伸道路，均可通往北屯路（中山路）；其中，8M-3開闢後可由敦富六街打通至潭子區大成街，預計8月中旬工程上網招標。20M-1南興北一路銜接北屯路、12M-5敦富九街銜接中興路、10M-3敦富八街銜接大成街等3條計畫道路，預算確定後將接續辦理用地取得及開闢等作業。

黃文彬強調，北屯機廠車站區徵北邊聯外沒有都市計畫道路可銜接，將優先研擬南興北三路銜接中山路、敦富路往北延伸至台74線辦理都市計畫變更通盤檢討，或採個案變更方式劃定為道路用地，打通周邊交通路網，其餘地方建議聯外道路也會持續研議檢討。

(中時 )