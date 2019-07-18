輕颱丹娜絲持續偏北遠離台灣，雖未直接襲台，但受颱風外圍環流影響，台東離島的蘭嶼降下豪大雨，島上小溪暴漲環島公路多處淹水，民眾所種植的芋頭田更淹成「游泳池」，整片芋頭「滅頂」讓人欲哭無淚。

中央氣象局副局長鄭明典18日上午在臉書貼出1張紅外線雲圖，指出季風低氣壓就在台灣門邊，包含蘭嶼綠島都被強對流胞影響，在路上發展肯定會淹水，果不其然，蘭嶼不到2天就降下174.5毫米雨量。

蘭嶼紅頭社區發展協會前理事長魯邁就在臉書PO文「颱風丹娜絲的眼淚流成河」，並附上多張蘭嶼淹水照片，水淹成河景象讓人震撼。

丹娜絲輕掠台東市區幾乎沒有降下半滴雨水，但卻為蘭嶼帶來充沛雨量，大雨似潑水般降下，島上所有原本已乾涸的野溪山澗都瞬間暴漲，湍急混濁的泥水沿著道路河岸滾滾而下，讓島上紅頭部落等多處村莊道路及環島公路多處淹水。

甚至連蘭嶼特產的芋頭田間也瞬間成為游泳池，芋頭慘遭「滅頂

」只剩下幾株芋頭葉子在水面上搖曳，景象十分慘烈，所幸雨水排洩的快，並未對蘭嶼造成災情。

(中時 )