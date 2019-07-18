46歲林姓男子駕駛贓車，最後自撞遭逮。（實習記者陳志綸翻攝）

46歲林姓男子駕駛贓車，最後自撞遭逮。（實習記者陳志綸翻攝）

作賊心虛！46歲林姓男子17日晚間9時許駕駛贓車，行經新北市中和、土城交界，警員發現贓車後一路尾隨，林男行駛至中和區民享街90巷時，發現遭警方跟蹤，一路加速逃逸，警方呼叫警網攔截，林男最後失控自撞路邊民宅，遭警方壓制逮捕。

警方調查，林男車上載有40多歲宋姓及20多歲鍾姓男子，該車輛為民眾於13日通報失竊的車輛，中和警分局偵查隊員巡邏時發現該車，發現車牌已被更換過，但是外型與民眾報案所描述相符，開始一路尾隨跟蹤。

林男行駛至中和區民享街90巷時，發現遭警方跟蹤，一路加速逃逸，最後自撞路旁民宅。警員立即一擁而上壓制逮捕林男等3嫌，在車內搜出吸食器、及疑似毒品粉末、失竊車牌、犯案工具，警訊後將依竊盜及違反毒品危害防制條例法辦。

警方表示，16日民眾前來報案，汽車遭竊3天，警方立即成立專案小組追緝，鎖定嫌犯都在中和、土城附近，警方昨日到鎖定歹徒的最後位置，在現場埋伏發現該車，但警方不敢大意，尾隨前往，最終嫌犯逃逸失控撞上路旁，3人立刻遭到逮捕。

(中時 )