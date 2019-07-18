民進黨副秘書長林飛帆今（18）日上午在媒體人周玉蔻的廣播節目提到，「用各式各樣方式，包括宗教系統、去年1124很多反同勢力，就跟中國系統是連在一起。」去年發起「愛家公投」的幸福盟理事曾獻瑩表示：「林飛帆羞辱765萬公投民意，應該道歉！」

曾獻瑩認為，林飛帆說反同勢力與所謂的「中國系統」連結，簡直是胡說八道、惡意抹紅抹黑，非常不可取。去年「愛家公投」三案是透過一張一張連署書集結成案，再經過九合一選舉一票一票累積，以絕對多數壓倒性優勢通過，可說是直接民權的展現，已充分表達民意，怎能曲解成受到對岸的滲透，完全抹煞了民主制度。

去年11月24日九合一大選中，「愛家公投」三案平均每案獲得704萬餘票的支持；其中贏得最多公民支持的是編號第10案，一共斬獲765萬8008票，佔總投票人數的72.48％，遠勝持反對意見的290萬餘票。

因此幸福盟一貫認為，公投本來就是最直接的民意表現，充分反映人民的心聲，硬要說是受到對岸滲透，未免太過離譜。

另外，也有幸福盟的支持者認為，距離明年初的總統大選越來越接近，各種千奇百怪的言論不斷湧現，或許可以理解。但愛家公投是一人一票累積出來的成果，不應受到不當言論的抺黑；尤其是出自一個以「民主進步」的政黨高層人士口中，實在令人難以置信。

(中時 )