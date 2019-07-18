防颱還是「卡韓」？民進黨傾全力打韓國瑜？

高雄市長韓國瑜民調持續領先各總統參選人，遭民進黨當成頭號戰犯圍剿，但韓國瑜聲勢越打越旺，聲勢至今在高點上，甚至在國民黨初選中，有些綠營人士認為韓國瑜好打，喊出非韓不投，這讓民進黨台中市議員劉國隆非常擔心，直言綠營基層非常擔心，尤其最近民調顯示韓國瑜支持度都遙遙領先總統蔡英文，綠營支持者陷入嚴重的焦慮。

國民黨總統初選，韓國瑜最終出線。對於韓國瑜會贏得初選，外界普遍都有共識，但是看到韓國瑜以44.8％支持率，大勝鴻海前董事長郭台銘的27.7％時，外界還是感到非常意外。

對此，據港媒《中評網》報導，劉國隆表示，韓國瑜在國民黨初選脫穎而出，綠營基層都很擔心。他要大家反思，是否因為大家盲目認定韓比較好打，所以在國民黨初選中操作，反而讓韓順利出線。他更表示，看到近來媒體民調，韓支持度都領先蔡英文超過10%，更讓綠營支持者都感到非常焦慮。

(中時電子報)