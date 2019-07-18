國、民兩黨都已確定總統人選，台灣競爭力論壇今發布「2020總統立委大選首次民調」，若對戰組合是韓國瑜、蔡英文及柯文哲的情況下，韓國瑜的支持度將有37.2％，而蔡英文僅獲25％，柯文哲則吊車尾獲21％。但即便柯不參選，對蔡的選情也沒有顯易幫助，藍綠對決下，韓擁44.2％支持度，蔡僅有37.2％，韓仍領先蔡7個百分點。

此外，由於明年選舉民進黨極有可能不會再是國會多數黨，民調顯示，雖然民眾對藍綠立委及立法院不滿意度都超過5成，但區域立委的政黨支持度中，國民黨以39.1％勝過民進黨的20.4％；而不分區政黨票中，更有42.6％表態支持國民黨，勝過民進黨的25.1％。

此外，民調也顯示，對於總統蔡英文過去3年表現，有55.4％民眾表示不滿，僅有36.8％表示滿意；至於投票率狀況，有86.9％民眾表示明年1月11日選舉會去投票，僅有不到1成民眾不投。

雖然高雄有公民團體發起罷免韓國瑜的行動，但民調交叉分析顯示，在三腳督的情況下，韓國瑜在高屏的支持度仍高達47.3％，高於大台北地區的41.6％，但中彰投地區民眾的支持度僅有27％為全國各地最低；另一方面，韓國瑜在20到40歲民眾的平均支持度僅有25.6％，少於50到59歲的53.7％至少1倍。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝說，說，如柯文哲不選，韓蔡捉對廝殺，韓國瑜支持度44.2％領先蔡英文37.2％，顯示柯文哲參選對蔡英文殺傷力極大，蔡、柯之間二、三名之爭非常激烈，雙方都怕被棄保邊緣化；柯的年輕人支持度高，但蔡英文相反，20到29歲最弱，只有14.7％，60歲以上最強也只有29.6％，強弱差距不明顯。但柯參選幾乎成定局，未來三國鼎立，藍、綠、白大位競逐現才開始，韓領先居優勢。

本次民調執行期間是7月15到16日，委託全國公信力民意調查公司進行，電話訪問採隨機抽樣，加權後有效樣本是1092份，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負2.97％。

(中時 )