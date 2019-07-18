國民健康署今（18）日表示，癌症已連續37年蟬聯國人十大死因之首，根據105年的癌症登記資料，全國癌症治療人數約65萬人。為了幫助民眾抗癌，國健署自2008年開始試辦癌症病友服務，目前全國共有74家醫院設有「癌症資源中心」，提供一站式服務，讓病友及家屬在抗癌路上獲得充分資源。

國健署說，癌症資源中心所提供的服務包含：癌症照護及營養衛教資料，醫療資訊查詢(如預防、篩檢、診斷治療)，面對癌症的情緒、心理調適與輔導(包括個人或家庭)，社會資源諮詢與轉介(如經濟輔助、病友團體等)，康復用品資源提供（如假髮、義乳、胸衣配置等），甚至是醫療輔具資源轉介(如輪椅、氧氣、氣墊床)。

國健署表示，國民健康署鼓勵醫院成立癌友支持團體，就是希望藉由癌友間相互支持的力量，幫助癌友，目前全國已成立超過200個癌友支持團體，鼓勵罹癌患者或家屬透過就近醫院的癌症資源中心，取得訊息，團體名單可上國民健康署網站查詢。

(工商 )