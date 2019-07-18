15歲時曾以雙人少年組合成員身分出專輯的南韓混血男星金Samuel(金山謬)，2017年參加知名選秀節目《Produce 101第二季》選拔，雖最後成了最大遺珠之憾，但仍是爆紅，沒想到之後他自曝身陷合約糾紛而導致在演藝圈曝光度減少，如今又發生憾事，富商爸在前天(7/16)慘遭殺害，親友及公司高層也已出面證實此事。

17歲混血偶像金Samuel曾自曝姓氏為Arredondo，又幫某知名汽車經銷公司拍過宣傳片，因此曝光了與富商Jose Arredondo的父子關係，孰料年紀輕輕的他遭遇人生重大打擊，外媒報導，Jose Arredondo位於墨西哥度假村中的住宅遭闖入，他人也在屋內，但被發現時已身亡，享年60歲。

金Samuel的爸爸Jose Arredondo驚爆已身亡，死訊已獲親友及公司高層證實，而警方調查遺體發現，Jose遺體上有明顯被鈍器毆打的痕跡，且Jose的同事在案發前收到一封恐怖電郵，內容預告Jose將死，因此不排除他是遭歹徒謀殺，然詳細案情仍需進一步調查，而金Samuel至今IG已4天沒更新，在父親死訊爆出後，讓人相當擔心他的身心狀態。

(中時電子報)