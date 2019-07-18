受到颱風丹娜絲外圍環流影響，蘭嶼上午7時至9時間出現豪雨，野溪暴漲，環島公路多處淹水，民眾在臉書po文「颱風丹娜絲的眼淚流成河」。

今天上颱風丹娜絲接近蘭嶼，蘭嶼地區從清晨5時開始下雨，上班時間正逢豪大雨，野溪暴漲，淹沒環島公路，許多上班族車輛受困，民眾在車內問「可以停班停課嗎，大家都卡在路上」鄉公所動用大型車輛清除路面積水和汙泥，協助民眾通行。

另外，湍急的溪水溢過河堤淹沒芋頭田，甚至流進部落內，鄉長夏曼‧迦拉牧帶著工程人員巡視環島公路，所幸未傳出重大災情。

蘭嶼紅頭社區發展協會前理事長魯邁在臉書PO文「颱風丹娜絲的眼淚流成河」。

中央氣象局蘭嶼氣象站表示，蘭嶼島從清晨5時開始下雨，至上午11時累計雨量152毫米，上午7時30分至9時，1個半小時就有100毫米，雨量驚人，目前雨勢暫緩。（編輯：林沂鋒）1080718

(中央社)