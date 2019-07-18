台中市重大公共工程再獲肯定！2019國家卓越建設獎17日舉行頒獎典禮，台中市共有「花舞館興建工程」、「探索館(遊客中心)、發現館興建工程」、「台中市動物之家后里園區」3項重大公共建築工程獲獎；其中「花舞館興建工程」更榮獲最佳施工品質類最高獎項「卓越獎」，由建設局副局長顏煥義北上代表領獎。

建設局長陳大田說，國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，除「2018台中世界花卉博覽會-花舞館興建工程」榮獲最高獎項外，「2018台中世界花卉博覽會-探索館(遊客中心)、發現館興建工程」、「台中市動物之家后里園區」分別榮獲最佳施工品質類公共建設「特別獎」、最佳規畫設計類「金質獎」等。

陳大田指出，台中花博森林園區-探索館(遊客中心)、發現館，保留現地樹種與自然共生，並採用再生綠建材，展期結束後回收再利用，落實永續發展的核心理念。探索館作為遊客服務中心，希望讓大家從入口就體驗花博特色；發現館展出內容述說台中的豐富性，讓大家發現台灣的美麗，聆聽花開的聲音，體驗三大園區花馬樂園、花果原鄉及水岸花都的魅力。

后里動物之家園區建築外觀設計，大量採用圓弧曲線，柔化動物收容所昔日冰冷形象，象徵對民眾敞開歡迎的姿態，翻轉過去傳統動物收容所髒亂吵雜的刻板印象；未來營運規畫上，將朝向系統化管理動物資料、建立志工制度、園區參訪解說為目標。

陳大田強調，台中市在「2019國家卓越建設獎」中獲得獎項，是對台中市政府工程品質的肯定，市府會持續致力於各項市政建設，發揮社會責任與創意，提供市民優質的公共環境與生活空間；未來將持續以最高標準精進公共工程建設品質，並朝全球卓越建設獎邁進，爭取更高的榮譽。

(中時 )