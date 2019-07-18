李孝利大方秀出苗條身材。（圖／翻攝自Highcut臉書）

40歲韓國女星李孝利過去被封為「國民妖精」，有著火辣身材的她，2013年嫁給老公李尚順後就和丈夫搬到濟州島居住，2017年以實境秀《孝利家民宿》復出，最近她為時尚雜誌拍攝一套自然又性感的寫真照，其中一張可見她僅穿了牛仔吊帶褲就入鏡，側面半露水滴型酥胸，可見女神魅力依舊。

李孝利和老公在濟州島所開的民宿2年前因實境秀爆紅，節目中還請來IU、潤娥與朴寶劍等人加持，但因關注度太多，不時會出現陌生人上門按電鈴，甚至進門騷擾，使李孝利夫婦苦不堪言，去年7月電視台考慮到節目品牌形象，決定出資買下，而今年4月傳李孝利和電視台開會後，決定與其推出第三季《孝利家民宿》，不如企劃全新節目，具體內容有待製作單位未來正式公布。

結婚6年的李孝利，最近為韓國雜誌《HIGH CUT》拍了一連串美照，其中可見她大方沒穿內衣上陣，僅穿著吊帶褲露出半球，或上身僅穿著細肩帶小可愛，展露纖細、苗條的身材和性感古銅色肌膚，粉絲也讚她辣翻，久未現身果然一出馬就吸引眾人目光。

(中時電子報)