BWF超級1000系列大賽印尼羽球公開賽，台灣男單一哥周天成接在世界球后戴資穎之後，同一球場出賽，面對前世界球王「超級丹」林丹，雙方經過76分鐘的三局大戰，周天成靠著較充沛的體力及積極搶攻，24：22、17：21、21：13擊敗勁敵，收下八強門票。

熱情的印尼球迷，高分貝的加油聲，也成了球員場上奮鬥的精神，不少球迷也舉著幫周天成加油的小海報，周天成打起來也更加有勁，就算前兩局都是開局面臨落後，還是能夠穩定下來伺機反撲。

有消息指出，由於運送出了狀況，鷹眼設備被送到了中國大陸，這次印尼公開賽前兩天沒有鷹眼設備可以回放檢查，第1局尾聲林丹先出現局末點，但被逼進「丟士」，有一球林丹發球後周天成把球送到後場，林丹覺得出界而沒揮拍，但主審認為球在界內，把分數判給了周天成，這一分讓雙方21：21追平，林丹相當不滿，隨後林丹雖然得分再出現局末點，但周天成以精彩表現連得3分，反而超前收下首局。

第2局周天成以11：9進入技術暫停，回到場上后雙方各靠著連續得分攻勢互換過領先，最後階段林丹連搶4分後率先獲得局點，也趁勢追回一局；決勝第3局中段，周天成靠著林丹失誤較高取得領先，並以20：13擁有7個賽末點優勢，周天成沒有浪費任何賽末點，21：13結束比賽，贏得生涯對戰第3勝(7敗)，也是個人對林丹2連勝。

(中時電子報)