名嘴謝寒冰在臉書發文。（翻攝謝寒冰臉書）

民進黨副秘書長林飛帆今在廣播節目表示，台灣下一階段是打造「非韓家園」，若國民黨籍高雄市長韓國瑜選上總統，不只是兩岸議題，婚姻平權、轉型正義等各項努力也可能全面瓦解。對此，名嘴謝寒冰發文狂酸說，民進黨怕韓國瑜怕到寢食難安，要借重林煽動蠱惑綠衛兵專長，打一場綠色文化大革命。

太陽花領袖林飛帆15日接任民進黨副祕書長，網友質疑這是林畢業後第一份工作，就領9萬元薪水，他未正面回應，也沒有否認。林今接受媒體人周玉蔻專訪時表示，台灣最重要下一階段，是打造「非韓家園」，若國民黨籍高雄市長韓國瑜選上總統，不只是兩岸議題，婚姻平權、轉型正義等各項努力也可能全面瓦解。

對此，謝寒冰在臉書上發文說，林飛帆說要打造「非韓家園」，民進黨真的怕韓國瑜怕到這種寢食難安的地步喔?還是你（林）口誤，實際上是要打造符合台灣青年理想，第一份工作起薪9萬的「飛帆家園」呢?

他表示，其實林飛帆來當副秘書長，就是為了借重他煽動蠱惑綠衛兵的專長，打一場綠色的文化大革命。網友說，「愈怕愈會黑」、「嘴巴說不怕，身體很誠實，民進黨靠街頭起家，看百萬韓粉當然怕，這些都是鐵桿部隊」。

(中時電子報)