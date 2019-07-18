到戲院朝聖。（圖／南港喜樂時代影城提供）

推薦佳片。（圖／南港喜樂時代影城提供）

勇奪荷蘭國際影展「最佳演技大獎」的音樂勵志片《首席指揮家》，描述「上最偉大女指揮家安東尼婭布麗可（Antonia Brico）傳奇人生的電影《首席指揮家》（The Conductor），日前在南港喜樂時代影城舉辦電影特映會，吸引台灣知名「海歸人聲合唱團」慕名朝聖。

片中激勵人心情節賺人熱淚，讓前去朝聖的海歸團員們十分感動，認為電影實在太精采。該團由曾奪得國際合唱指揮大賽亞軍的台灣女指揮家謝斯韻領軍，全團團員超過4分之3都是女性，看完電影後，其中團員程立敏驚嘆「原來以前女生當音樂家這麼難」，團員們開心擺出合唱隊形，向前輩布麗可致敬。

值得一提的是，布麗可打破時代桎梏，首開女性指揮家先河的奮鬥歷程，不僅曾獲前美國第一夫人羅斯福女士嘉許、力挺，片中更首度披露諾貝爾和平獎得主史懷哲（Albert Schweitzer）也是她的大粉絲，崇高地位由此可見。今年適逢布麗可逝世30周年，全球舉辦各種紀念活動，《首席指揮家》恰巧搭上這股熱潮，將於本周五（7／19）在台上映。

(中時 )