陸軍官校爆發嚴重流感群聚疫情，高市衛生局17日晚間接獲國軍總醫院通報，發現疫情集中在大學儲備軍官訓練團的聯隊學員，總計4000多人參加集訓，初步掌握至少100人有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，確切感染人數仍有待釐清，此案也成為高市史上最大規模流感群聚疫情，但校方卻未按規定通報，恐違反傳染病防治法，最高可處1.5萬元。

(中時 )