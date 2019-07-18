高市爆史上最大規模流感群聚 陸軍官校隱匿百人中鏢 13:362019/07/18 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍官校爆發流感群聚感染。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍官校爆發嚴重流感群聚疫情，高市衛生局17日晚間接獲國軍總醫院通報，發現疫情集中在大學儲備軍官訓練團的聯隊學員，總計4000多人參加集訓，初步掌握至少100人有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，確切感染人數仍有待釐清，此案也成為高市史上最大規模流感群聚疫情，但校方卻未按規定通報，恐違反傳染病防治法，最高可處1.5萬元。 (中時 ) #流感 #疫情 #高市 #陸軍 #官校 也許您會感興趣 推薦閱讀 5人染流感 飢餓30提前喊卡 04:102019/07/15 社會新聞 大雨方歇 南市登革熱疫情本周決戰期 11:002019/07/15 生活 鄰近大陸 台灣如何防範非洲豬瘟為關鍵 13:122019/07/15 財經 登革熱疫情嚴峻 菲律賓多地宣布進入緊急狀態 21:462019/07/15 國際 陸軍演是否具針對性 看後續變化 04:102019/07/16 話題觀察 南市登革熱疫情 本周決戰期 04:102019/07/16 地方新聞 台南新化 首傳本土登革熱 04:102019/07/17 地方新聞 《經濟》陳其邁：高市將列為香瓜、西瓜災損救助區 14:322019/07/17 財經 陸軍艦過英吉利海峽 或赴俄羅斯海軍節 11:502019/07/18 軍事 陸軍官校爆發群聚流感 衛生局急消毒控制 13:292019/07/18 社會 生活熱門新聞 丹娜絲快閃別高興太早！颱風論壇：這地區會更慘 - 生活 95元大雞腿便當被嫌店家氣炸 網友一看配菜秒懂 - 生活 出現小三！台科大、屏科大、雲科大談史上最大大學合併 - 生活 - 中時 抑制血糖就吃它！內分泌醫：糖尿病機率降33％ - 生活 內政部教你吃颱風餐惹眾怒 陳其邁：第一次想按怒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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