雖然美中於上月底G20高峰會上達成互不新增關稅共識，並同意重啟中斷將近7周的貿易談判，雙方談判代表也先於電話中討論相關議題，但如今仍未傳出面對面談判的具體時程。對此外媒指出，由於北京遲遲未買美農產品，而美國國會又開始死盯華為，未經許可不准從實體清單上排除，導致貿易談判推展進程緩慢。

據《華爾街日報》17日報導，原先美方談判代表萊特海澤與中方代表劉鶴先已在電話討論談判事宜，美財長梅努欽15日也稱雙方即將在北京「面對面」談判，但至今仍「只聞樓梯響、未見人下樓」。知情人士透露，由於川普對於北京先前在G20上答應買美農產品的承諾未實現，對中國大陸感到失望，隨後又說「與習的友情已經沒這麼好了」，稱若有需要，不排除對價值3250億美元的大陸商品增添關稅。

此外，雖然川普在G20上表示願意在不威脅國家安全的前提下，放寬對中國大陸電信巨擘華為的禁令，准許美企繼續對華為貨供，但美國官員間未形成共識。自放寬禁令消息一出後，美國會兩黨議員對此提出「捍衛美國5G未來法案」（Defending America's 5G Future Act），要求沒有國會許可，華為不可從商務部的實體清單剃除，即使行政當局向美國企業頒發與華為做生意的豁免許可，國會仍可將其廢除，讓北京視華府仍未有意願重啟談判。

對於川普聲稱要增關稅，中國大陸外交部發言人耿爽表示，如果美方加徵新的關稅，無疑是給雙方經貿磋商設置障礙，只會使達成協議的路更為漫長。希望美方能夠拿出決心跟毅力，同中方共同在相互尊重、平等相待的基礎上共同努力，爭取達成一個互利雙贏的經貿協議。

而美商務部長羅斯（Wilbur Ross）16日在福斯財經頻道專訪上表示，稱談判不是「10分鐘過程」，指問題是北京會否重回改變主意之前的立場，接受原本已達成的共識。

(中時電子報)